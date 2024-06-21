За результатами опитувань, Ріші Сунак та консерватори зазнають поразки на виборах у Сполучених Штатах Америки.

Ріші Сунак, ймовірно, втратить своє місце на виборах, оскільки три опитування вказують на суттєву поразку Консервативної партії.

Опитування Savanta та Electoral Calculus для Daily Telegraph показують, що Торі отримають лише 53 місця, що є рекордно низьким результатом за всю 190-річну історію партії. YouGov прогнозує 108 місць, а More in Common — 155, що також стало б найнижчим показником з 1997 року, коли лейбористи востаннє отримали владу. Це означає тривале перебування в опозиції для консерваторів. Savanta прогнозує, що Сунак втратить своє місце в окрузі Річмонд та Норталлертон, що стало б безпрецедентним випадком для чинного прем'єр-міністра.

Згідно з усіма трьома опитуваннями, лейбористи під керівництвом Кіра Стармера отримають переконливу перемогу, можливо, досягнувши більшості до 200 місць. Прогнози More in Common, YouGov та Savanta вказують на значний успіх лейбористів, який можна порівняти з їх найкращими результатами за всю історію. Ліберал-демократи теж отримають значний приріст, повернувши собі статус третьої партії країни.

За даними Survation, у Клактоні Найджел Фарадж, який балотується від партії Reform UK, лідирує з 42% голосів. Партія Reform UK також може отримати декілька місць, незважаючи на те, що в інших опитуваннях їй не прогнозували значних успіхів.

Загалом, ситуація для консерваторів є критичною, і навіть найбільш оптимістичні прогнози для них вказують на серйозні втрати.

Джерело: bloomberg

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