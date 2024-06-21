Українці мають власним коштом профінансувати снаряди для ЗСУ - уряд вже працює над створенням документа щодо підвищення податкової ставки.

Фінансовий комітет Верховної Ради очікує надходження від Кабінету Міністрів пропозицій щодо розміру деяких податків з метою збільшення доходів бюджету.

Про це в кулуарах Верховної Ради сказав журналістам голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив, що міністрів фінансів та оборони постійно кажуть про значне недофінансування військових видатків у бюджеті, яке вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це настільки великі гроші, що їх не можна закумулювати лише якимось точковими рішеннями, тому задумались про збільшення податків.

"Найближчим часом ми очікуємо пропозиції від Кабінету Міністрів, яким чином маємо покрити видатки на оборону. Я не знаю при цьому, які розміри податків запропонує Кабмін. Але, зважаючи на серйозність ситуації, очікую, що пропозиції будуть достатньо радикальними", — підкреслив голова Комітету.

Раніше Гетманцев наголосив, що основні джерела доходів бюджету включають податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість та акцизи.

За його висновками, податок на прибуток ймовірно залишатиметься без змін через складнощі в його адмініструванні, які унеможливлюють швидке надходження коштів до бюджету. Наприклад, збори з податку на прибуток збираються протягом річного податкового періоду, що ускладнює швидке накопичення державних коштів. У випадку з ПДВ, військовим збором та акцизами таких проблем немає. Отже, підвищення ставок цих податків та зборів є на розгляді.

Джерело: Укрінформ.

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