В Україні є лише одна категорія осіб, яка залишається поза впливом загальної пенсійної формули - це судді. За перший квартал цього року їхня середня виплата зросла на 4 037 грн і становить 103 874 грн. Для інших пенсіонерів такий рівень виплат недосяжний, оскільки максимальна пенсія обмежена розміром, що дорівнює 10 прожиткових мінімумів. Наразі це становить 23 610 грн.

Україна залишає лише одну групу осіб, для яких загальна пенсійна формула не застосовується - це судді. За розрахунками, якщо для звичайних українців коефіцієнт заміщення складає менше 30% від їхньої зарплати, то для суддів з 35-річним стажем цей показник становить 80%.

Середня величина пенсійних виплат з початку цього року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн (дані на квітень). Проте ця цифра не відображає реальної ситуації. На практиці рівень виплат значно відрізняється в залежності від регіону. Наприклад, в Києві середня пенсія складає 7848 грн, тоді як в Тернопільській області ця сума становить всього 4399 грн.

На основі графіка видно, що з загальної кількості пенсіонерів (10,1 млн осіб) найбільша частка, а саме 2,72 млн осіб або 26,84%, отримує пенсію до 3000 грн. Ще 1,7 млн осіб, що становить 17,2% від загальної кількості, отримують виплати від 3000 до 4000 грн. Таким чином, 44% українських пенсіонерів отримують пенсію у розмірі до 4000 грн.

Якщо врахувати і тих, хто отримує до 5000 грн, то таким рівнем виплат користується 62,6% пенсіонерів.

Отже, більшість українських пенсіонерів отримують значно меншу суму, ніж середня пенсія в 5,7 тис. грн. Ця середня виплата розрахована як арифметичне середнє, що враховує усі виплати, включаючи великі та мали діапазони. Якщо б використовувалася медіанна середня, це показало б реальну величину, яку отримує більшість пенсіонерів, і це число було б значно меншим за 5,7 тис. грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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