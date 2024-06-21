Українці звикли, що чистота автомобіля – це їхня особиста справа, яка більше пов’язана з естетикою, ніж із безпекою та є місця, де виписують штрафи за бруд.

Існують місця, де українським автомобілістам загрожує величезний штраф за те, що вони нехтують доглядом за своїм авто. Стало відомо, де водіям потрібно суворо стежити за чистотою авто, щоб не сплачувати великий штраф потім.

Підтримувати вікна автомобіля в чистоті потрібно для забезпечення максимальної видимості та безпеки на дорозі. Але для забезпечення максимальної видимості та безпеки на дорозі водії повинні тримати чистими не лише вікна своїх автомобілів, а й інші прозорі матеріали.

Згідно з законодавством, поліцейські мають право штрафувати водіїв за керування брудними транспортними засобами. У Британії штраф для водіїв легкових автомобілів може складати до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 51 500 гривень) і супроводжуватися нарахуванням 3 штрафних балів. У разі виявлення брудних вікон на вантажівках, водіям загрожує штраф до 2500 фунтів стерлінгів (приблизно 129 000 гривень).

Нагадаємо також про штрафи передбачені за водіння без номерів в Україні. Відповідно до статті 121, частина 6 КУпАП, водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень за перше порушення та 1700 гривень за друге, а також можливі громадські роботи у розмірі 30-40 годин із конфіскацією транспортного засобу у різних сценаріях.

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