Курс долара до кінця 2024 року в Україні може змінюватись - ри цьому більшість аналітиків сходяться на оптимістичному прогнозі.

Станом на 20 червня офіційний курс долара в Україні становить 40,55 грн./дол., а готівкову валюту в банках продають у середньому по 40,95 грн./дол. Проте експерти попереджають, що курс долара буде змінюватись протягом 2024 року. З'явився прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року.

Олександр Паращий, керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital, подав один із найбільш песимістичних прогнозів щодо курсу гривні. Він вказав на можливість досягнення курсом рівня "42 гривні плюс-мінус 30 копійок" до кінця року, що означає діапазон між 41,7 і 42,3 гривні за долар.

Паращий пояснив свої прогнози з посиланням на поступове погіршення торгового балансу, зокрема через виснаження запасів зерна минулих врожаїв і погіршення торговельного балансу в енергетичному секторі. Це, за його словами, призводить до збільшення попиту на долар. Паращий також зазначив, що курс долара може знижуватися, якщо буде надмірна пропозиція валюти на ринку.

В'ячеслав Потапенко, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, підтримує такий прогноз щодо курсу долара. Він зауважив, що в умовах війни, зростання імпорту та збільшеної мобілізації, поточний курс долара є значно нижчим, ніж можна було очікувати.

Крім того, Потапенко зазначив, що вплив на курс долара матимуть і президентські вибори в США наприкінці року, оскільки вони визначатимуть обсяги військових витрат. Тим не менш, експерти узгоджуються з тим, що до кінця 2024 року курс долара не повинен перевищити позначку в 42 гривні.

Джерело: OBOZ.UA

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