У період неопалюваного сезону особам, які відповідають критеріям, рекомендується звертатися до Пенсійного фонду України для отримання пільг.

Частина українців може платити менше за комунальні послуги. Так, деякі українські пенсіонери мають право на знижку на сплату комунальних послуг, причому вона сягає 100%. Повідомляється, що це стосується рахунків за світло.

Частина пенсіонерів мають можливість користуватися 100% знижкою на комунальні послуги, зокрема на електрику. Варто зазначити, що також їм надається можливість використовувати ці кошти на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Перш за все знижка на комуналку стосується тих пенсіонерів, які працювали у певних професіях і проживають у сільській місцевості. Серед таких професій виокремлюються:

педагогічні працівники,

медичні та фармацевтичні працівники,

спеціалісти з захисту рослин,

працівники музеїв та бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури та освіти.

Важливо відзначити, що така пільга надається лише самим пенсіонерам і не поширюється на їхніх родичів.

В період неопалювального сезону особам, які відповідають наступним критеріям, рекомендується звертатися до Пенсійного фонду України для отримання субсидії:

Орендаторам житла, які самостійно оплачують комунальні послуги.

Внутрішньо переміщеним особам, які проживають у будинку.

Домогосподарствам, у яких фактична кількість осіб менше, ніж зареєстрованих.

Заява на отримання субсидії для покупки газу, твердого або рідкого побутового палива подається відповідно до встановлених процедур. Особам, яким в опалювальний сезон субсидія призначена на рівні 0 гривень, також слід звернутися до Пенсійного фонду для уточнення можливостей отримання підтримки, незалежно від їхнього права на отримання пенсії.

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