Депутати розглядають економічну ініціативу щодо впровадження системи бронювання для ФОПів. Якщо законопроєкт буде прийнятий, громадяни зможуть скористатися можливістю отримання броні за щомісячний платіж. Тобто наразі їм пропонується вносити щомісячний платіж за бронювання від мобілізації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №650 від 5 червня 2024 року, ФОПам заборонено отримувати бронювання і резервацію своїх працівників. Однак такі особи можуть отримати відстрочку, якщо вони виконують оборонні замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій або інших, що необхідні для забезпечення обороноздатності України. Для цього ФОП повинен мати договір з державними замовниками та підтвердження виконання замовлення.

Згідно з законопроєктом №11331-1, розглядається можливість введення економічного механізму бронювання для ФОП, що передбачає щомісячний платіж у розмірі від 6 до 50 тисяч гривень за бронювання.

Нагадаємо, що у Раді готуються розглянути проєкти про економічне бронювання.

Один законопроєкт, внесений головою економічного комітету Дмитром Наталухою, передбачає можливість бронювання працівників за умови сплати роботодавцем підвищеного військового збору в розмірі 20 400 гривень на місяць.

Джерело: BBC Україна.

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