Деякі документи вказують на те, що особа декларувала майже 4,3 млн гривень недостовірної інформації. За цими даними експосадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Оперативники з управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі з обласної поліції встановили, що протягом півтора року повномасштабного вторгнення, коли він обіймав посаду керівника обласного ТЦК, чоловік набув активів на понад 13,5 млн гривень.

Під час слідства встановлено, що фігурант встиг оформити на свого батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Також посадовець зареєстрував підприємство на члена родини — фізичну особу підприємця, яке придбало нежитлове приміщення общою площею близько 500 м². Проте, не було надіслано жодних звітів про доходи від цього суб'єкта господарювання до податкових органів.

До того ж, у ході слідства виявлено факти декларування фігурантом недостовірної інформації за 2021 та 2022 роки на загальну суму майже 4,3 млн гривень. Наприклад, в одному з епізодів дніпропетровський воєнком не вказав у щорічній декларації подарунок у розмірі 65 тисяч доларів, що на момент укладання договору подарунка становило еквівалент 2,6 млн гривень.

У липні 2023 року поліцейські здійснили кілька процесуальних дій на місцях роботи та проживання колишнього начальника обласного Територіального центру комплектування (ТЦК) та його близьких осіб, які були втягнуті в злочинну діяльність. Під час цих заходів була вилучена документація, яка підтверджує їх право власності на різні об'єкти рухомого та нерухомого майна.

На даний момент досудове розслідування стосовно колишнього керівника обласного ТЦК завершено, і обвинувальний акт був направлений до районного суду. Екс-службовцю інкримінують частину 1 статті 368-5 (Незаконне збагачення) та частину 1 статті 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

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