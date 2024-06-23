НБУ скасував обмеження на купівлю валюти, але деякі випадки можуть призвести до тимчасової відмови банків у продажу валюти.

Попри скасування НБУ обмежень на продаж валюти громадянам, існують окремі випадки, коли такі обмеження можуть застосовуватися, наприклад, щодо купівлі валюти для підприємств-резидентів.

Банкірка Анна Золотько пояснює, що хоча це може здатися дивним, банк іноді змушений тимчасово припинити продаж валюти. Це пов'язано з тим, що Національний банк України може вводити відповідні обмеження. Проте, такі періоди зазвичай тривають недовго.

"Це не залежить від виду валюти, оскільки всі ліміти рахуються в доларовому еквіваленті, а не окремо для кожної валюти. Яку саме валюту краще купувати, вирішувати лише вам", – додає керівниця казначейського департаменту Unex Bank.

З лютого 2024 року Нацбанк запровадив нові обмеження для підприємств-резидентів щодо купівлі валюти:

Підприємства не зможуть купувати валюту, якщо на їхніх поточних та вкладних (депозитних) рахунках вже є кошти в іноземних валютах. Підприємства не зможуть придбати валюту, якщо мають незавершені угоди щодо проведення валютних операцій на умовах "своп" з банками, де вже здійснено першу частину такої операції з продажу іноземної валюти клієнтом банку.

З початку повномасштабного вторгнення банкам заборонено здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів, включаючи їх продаж.

Джерело: 24 Канал.

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