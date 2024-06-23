Пенсіонерку змусили повернути в бюджет більше 60 тис. грн пенсії: за які порушення покарають

В Україні пенсіонери, які вчасно не повідомили про зміни, що впливають на розмір чи право на отримання пенсії, змушені повертати надміру виплачені кошти до бюджету. Наприклад, Чернігівський районний суд зобов'язав одну пенсіонерку повернути до Пенсійного фонду 63 тисячі гривень.

Про це йдеться в рішенні суду у справі №748/1807/24. Згідно з матеріалами, жінка отримувала пенсію з грудня 2020 року до квітня 2023 року на підставі інвалідності.

Однак з'ясувалося, що медико-соціальна експертна комісія не підтвердила збереження її інвалідності. Жінка знала про це, але не повідомила Пенсійний фонд України. В результаті, вона продовжувала отримувати пенсію без належних підстав.

У матеріалах справи зазначено, що "відповідачу було надіслано лист з вимогою подати заяву про припинення виплати пенсії у разі відмови від проходження повторного огляду МСЕК або невизнання особою з інвалідністю".

Суд постановив стягнути з відповідачки на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області суму у розмірі 63 490 грн.

Варто зазначити, що пенсіонери зобов'язані повідомляти про такі зміни:

Зміна місця проживання (у разі переїзду з місцевості, проживання в якій дає право на отримання надбавки до пенсії).

Зміна статусу одержувача (дострокове припинення навчання особою, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника до 23 років).

Зміна місця реєстрації (для вимушених переселенців).

Зняття інвалідності (для тих, хто отримує пенсію за інвалідністю).

Виїзд на постійне місце проживання до іншої країни (пенсії продовжують виплачуватися громадянам, які живуть на території інших країн, за умови наявності спеціальних міждержавних угод).

Суми надміру виплаченої пенсії підлягають поверненню до бюджету. Пенсіонер може здійснити це добровільно або ж примусово через суд.

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