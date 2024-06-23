Заводський районний суд Запоріжжя зобов'язав клієнта "Запоріжгазу" сплатити штраф у розмірі 519 765 грн. Це донарахування за зрив пломби та прихований газопровід. Про це йдеться в рішенні суду (провадження 2/332/20/24).

Як зазначено в рішенні суду (провадження 2/332/20/24), представники "Запоріжгазу" під час перевірки виявили у клієнта наступні порушення:

Несанкціоноване втручання в роботу засобів вимірювальної техніки (лічильника). Зокрема, відсутність охоронної пломби № 1773996 на місці приєднання лічильника газу Октава G-4-6 № 685589 до діючого газопроводу.

Наявність несанкціонованого газопроводу, проведеного шляхом прихованих заходів.

Згідно з рішенням суду, комісія "Запоріжгазу" задовольнила акт про порушення, на підставі якого було складено акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу і його вартості.

Якщо несанкціонований газопровід проведено прихованими засобами або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об'єм необлікованого природного газу, встановлюється з дня набуття споживачем права власності чи користування житловими (підсобними) приміщеннями, але не більше двох років до дня виявлення порушення.

Суд прийняв рішення стягнути на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" суму вартості донарахованого необлікованого об'єму природного газу, що складає 519 тис. 765 гривень 24 копійки.

Враховуючи викладене суд приходить до висновку, що уточнені позовні вимоги Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" законними, обґрунтованими, які підтверджені належними доказами, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі".

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