Всім українцям обмежили можливість використання кредитних грошей. Обмеження почне діяти з 22 червня. Про це повідомили в самому НБУ. Там повідомили, що саме заборонив Нацбанк України.
Так, Національний банк запровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. У зазначеному документі вказано, що це:
- поможе знизити ризики для безпеки і стабільності фінансової системи;
- зменшить негативні наслідки функціонування онлайн грального бізнесу;
- сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
Згідно з повідомленням, з 22 червня 2024 року Національний банк України вводить заборону на здійснення платіжних операцій клієнтами на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих у формі кредиту. Ці зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72, яка набуде чинності з 22 червня 2024 року.
Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмеження азартних ігор в інтернеті, введений на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо регулювання діяльності онлайн-казино.
Відповідно до цього документа, Національний банк України встановив рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитними коштами на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх, що було оформлено відповідною постановою.
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