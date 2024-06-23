Всім українцям обмежили можливість використання кредитних грошей. Обмеження почне діяти з 22 червня. Про це повідомили в самому НБУ. Там повідомили, що саме заборонив Нацбанк України.

Так, Національний банк запровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. У зазначеному документі вказано, що це:

поможе знизити ризики для безпеки і стабільності фінансової системи;

зменшить негативні наслідки функціонування онлайн грального бізнесу;

сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Згідно з повідомленням, з 22 червня 2024 року Національний банк України вводить заборону на здійснення платіжних операцій клієнтами на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих у формі кредиту. Ці зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72, яка набуде чинності з 22 червня 2024 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмеження азартних ігор в інтернеті, введений на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо регулювання діяльності онлайн-казино.

Відповідно до цього документа, Національний банк України встановив рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитними коштами на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх, що було оформлено відповідною постановою.

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