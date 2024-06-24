Право на отримання максимальної пенсії у розмірі 23 610 гривень мають лише окремі громадяни.

Не всі пенсіонери мають право на пенсію понад 20 тисяч гривень, однак деякі категорії українців все ж можуть отримувати максимальну пенсію в Україні.

Найбільшу пенсію в Україні отримують окремі групи громадян, серед яких держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Відповідно до українського законодавства, розмір максимальної пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню, отже максимальна пенсія наразі складає 23 610 гривень.

Згідно із законом, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів.

Хто отримує пенсію у розмірі 60% від зарплати

В Україні пенсія держслужбовця визначається як відсоткова частка від колишньої зарплати і наразі становить 60%. Для того, щоб пенсія звичайного пенсіонера дорівнювала 60% від зарплати, необхідно пропрацювати щонайменше 60 років і мати високу заробітну плату.

Важливо зазначити, що пенсії звичайних громадян розраховуються за іншою системою, яка враховує не тільки зарплату, а й набутий стаж.

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