Право на получение максимальной пенсии в размере 23 610 гривен имеют только граждане.

Не все пенсионеры имеют право на пенсию более 20 тысяч гривен, однако некоторые категории украинцев могут получать максимальную пенсию в Украине.

Наибольшую пенсию получают в Украине отдельные группы граждан, среди которых госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Согласно украинскому законодательству , размер максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов. С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 361 гривну, следовательно, максимальная пенсия сейчас составляет 23 610 гривен.

Согласно закону, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов.

Кто получает пенсию в размере 60% от зарплаты

В Украине пенсия госслужащего определяется как процентная доля от прежней зарплаты и составляет 60%. Для того чтобы пенсия обычного пенсионера равнялась 60% от зарплаты, необходимо проработать не менее 60 лет и иметь высокую заработную плату.

Важно отметить, что пенсии обычных граждан рассчитываются по другой системе, учитывающей не только зарплату, но и приобретенный стаж.

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