На Волині молодий чоловік ще від 2022 року отримував повістки в рамках мобілізації, але повертався додому з полігонів.

Мобілізація продовжується через вторгення рф, але частина українців відмовляється від призову. У Києві засудили мобілізованого, який ще 2022 року втік з військової частини і два роки переховувався від служби в армії. Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду міста Києва.

За відомостями суду, чоловіка призвали до військової служби у березні 2022 року. Його направили на посаду кулеметника у третьому стрілецькому відділенні першого взводу шостої стрілецької роти військової частини. Однак 16 червня 2022 року чоловік покинув частину і до 30 квітня 2024 року ухилявся від військової служби.

На суді чоловік визнав свою провину і висловив розкаяння. Враховуючи, що злочин відбувся до 30 квітня 2024 року, і враховуючи серйозну суспільну небезпеку цього кримінального правопорушення, а також тривалість періоду ухилення від військової служби з 16 червня 2022 року по 30 квітня 2024 року, суд не вважає за необхідне застосування положень статей 75 та 76 Кримінального кодексу України.

Чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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