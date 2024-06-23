Щоб отримати надбавку до пенсії, не потрібно звертатися нікуди – виплати нараховуються автоматично на підставі інформації з бази Пенсійного фонду України.

До кінця 2024 року пенсіонерам з низькими пенсіями, що проживають у зоні бойових дій, будуть виплачувати додаткові виплати. Програма підтримки, яку забезпечує Світова продовольча програма ООН, продовжена на цей період.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

За інформацією від міністерства, міжнародні донори прийняли рішення про продовження програми підтримки найбільш вразливих верств населення. Ця програма почала діяти з серпня 2023 року. Завдяки їй протягом десяти місяців більше 421 тисячі пенсіонерів отримали додаткові виплати до пенсій на загальну суму понад 1,68 мільярда гривень.

Додаткова надбавка до пенсії надається пенсіонерам, які проживають у зоні активних або потенційних бойових дій, відповідно до списків Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та отримують менше 3250 гривень.

Отримання надбавки є умовним на те, щоб не було отримання міжнародних організацій або державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

Щоб отримати надбавку до пенсії, не треба нікуди звертатись - виплати нараховуються автоматично на підставі інформації з бази Пенсійного фонду України. Пенсіонер отримає доплату разом з пенсією — на банківську картку чи через Укрпошту. Розмір виплати становить різницю між розміром пенсії отримувача та 3250 гривнями. зроби хороший рерайт цього текста

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