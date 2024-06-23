Курс долара в Україні цілком контролюється Національним банком, тому регулятор визначатиме, що відбуватиметься з ним у майбутньому.

З травня офіційний курс долара значно підвищився, досягаючи рекордних рівнів. В деяких випадках вартість доходила до 40,70 гривень. Експерти єдиноголосно зазначають, що американська валюта вже не знизиться нижче показників 40 гривень.

Експерт Данило Монін розповів, що ймовірність падіння курсу долара на сьогоднішній день дуже мала, але він не виключає можливості такої події.

Він додав, що курс долара в Україні цілком контролюється Національним банком, тому регулятор визначатиме, що відбуватиметься з ним у майбутньому.

"Хоч я вважаю, що падіння курсу нижче, ніж 40 гривень, є малоймовірним, виходячи з поточних процесів, водночас все ж таки не виключаю такої нелогічної можливості", – зауважив економіст.

Монін пояснив, що у жовтні 2023 року Національний банк України зміцнював гривню, продавши на міжбанку понад 3 мільярди доларів щомісяця. Можливо, НБУ знову вирішить діяти також нелогічно наприкінці літа.

У травні експерт Андрій Шевчиш наголосив, що Національний банк України перейшов на новий курсовий коридор.

За словами Шевчишина, НБУ застосовує політику керованої гнучкості курсу, що дозволяє йому визначати всі межі курсових коливань, маючи для цього всі необхідні інструменти, зокрема фінансові, через золото-валютні резерви.

Аналітик підкреслив, що у майбутньому регулятор може фіксувати курс як на рівні 41 гривні, так і вище.

Джерело: 24Канал.

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