Загальна сума штрафів склала рекордні 119 тисяч гривень, які будуть направлені до державного бюджету.

В Україні справді існують високі штрафи за певні порушення правил дорожнього руху, зокрема у сфері перевезень вантажів. Нещодавно на Житомирщині стався випадок, який яскраво це ілюструє. Про нього розповіли в Укртрансбезпеці.

Під час перевірки на трасі Київ-Чоп інспектори зупинили вантажівку IVECO для перевірки ваги. Виявилося, що самоскид перевищив допустиму масу на цілих 39,4%. Замість дозволених 25 тонн, автомобіль важив майже 35 тонн.

За таке серйозне порушення водію виписали штраф у розмірі 51 000 гривень. Проте це ще не все: у перевізника також виявили відсутність необхідних документів, що призвело до додаткового штрафу у розмірі 17 000 гривень.

Цікаво, що за порушення вантажних норм відповідальність несуть не лише водії. Вантажовідправник, який надав недостовірні дані про масу вантажу, також отримав штраф у 51 000 гривень.

Загальна сума штрафів склала рекордні 119 000 гривень, які будуть спрямовані до державного бюджету.

Варто відзначити, що з 2023 року Укртрансбезпека отримала нові повноваження. Тепер інспектори можуть забороняти рух перевантаженим автомобілям до усунення порушення та супроводжувати підозрілі вантажівки до пунктів контролю.

Такі суворі заходи спрямовані на збереження доріг. Перевантажені фури швидко руйнують дорожнє покриття, на ремонт якого витрачаються чималі кошти платників податків.

Тож водіям та перевізникам варто добре подумати, перш ніж порушувати правила. Економія на перевезеннях може обернутися значними штрафами та зіпсованою репутацією.

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