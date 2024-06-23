У Кабінеті Міністрів України було внесено зміни до Порядку виплати та доставки пенсій для українців.

Українцям повідомили про нову процедуру доставки та виплати пенсій через "Укрпошту". Так, Кабмін спростив надання пенсії для українських пенсіонерів. Відповідне рішення, за його словами, має на меті оптимізувати та модернізувати процес виплат пенсій та грошової допомоги.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У Кабінеті міністрів України були внесені зміни до Порядку виплати і доставки пенсій, спрямовані на поліпшення процесу для пенсіонерів по всій країні. Одним з найважливіших нововведень є можливість здійснювати виплати пенсій за допомогою електронних виплатних списків. Це означає, що пенсійні виплати тепер можуть проводитися без використання паперових документів, якщо є відповідні технічні можливості.

Станом на травень 2024 року, за даними Пенсійного фонду України (ПФУ), в країні налічується 10,210 мільйонів пенсіонерів.

З них 8,153 мільйонів отримують пенсії через поточні рахунки в банках, тоді як 2,057 мільйонів пенсіонерів користуються послугами "Укрпошти" для отримання виплат.

Більшість пенсіонерів вибирають банківські установи для отримання своїх пенсій. Серед найпопулярніших банків є:

ПриватБанк, де отримують пенсію 4,760 мільйонів пенсіонерів.

Ощадбанк, у якої пенсію отримують 2,538 мільйонів пенсіонерів.

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