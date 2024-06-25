Робота з дому стає все популярнішою в Україні, і на це є вагомі причини. Працівники можуть заощаджувати час і гроші, які зазвичай витрачаються на дорогу до офісу. Крім того, робота з дому відкриває доступ до ширшого кола роботодавців, дозволяючи працювати не лише в своєму місті, а й по всій країні та навіть за кордоном.

Деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам за віддалену роботу понад 50 тисяч гривень на місяць.



Наприклад, вакансія керівника відділу продажів у компанії, яка працює у сфері догляду за собою, передбачає зарплату від 35 до 80 тисяч гривень. Вимоги до кандидатів включають:

досвід роботи з клієнтами В2В від двох років;

знання алгоритмів продажу та обслуговування таких клієнтів;

готовність до відряджень до Європи.

Готельна управляюча компанія пропонує старшому менеджеру з продажу зарплату від 40 до 60 тисяч гривень. Обов'язки на цій посаді включають продаж послуг на основі вхідних теплих звернень від покупців.

Digital-агентство шукає чат-спеціаліста з зарплатою від 40 до 50 тисяч гривень. Основне завдання на цій посаді – оперативно відповідати на повідомлення у чатах від клієнтів та надавати їм необхідну інформацію.

Водночас, в Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, зокрема, у будівельній галузі вже бракує до 30-40% фахівців. У зв'язку з цим очікується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів, переважно з країн Азії та Африки, які готові працювати за меншу винагороду, ніж українські робітники.

Джерело: OBOZ.UA

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