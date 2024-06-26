Мінсоцполітики активно працює над пенсійною реформою, яка має на меті впровадження єдиного страхового принципу нарахування пенсій. Це означає, що розмір пенсії безпосередньо залежатиме від суми сплачених внесків.

Нова реформа, спрямована на запровадження чіткого страхового принципу, не змінює правила виходу на пенсію. Її головна мета — встановити пряму залежність між розміром пенсії та страховими платежами, що забезпечить більш справедливу систему пенсійних виплат.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак роз'яснила, як реформа вплине на нарахування пенсій, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Якщо у вас до 60 років є 35 років стажу, а ви вирішите працювати ще 5 років і не виходити на пенсію, то, виходячи на пенсію зараз, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті складатиме 5 424 гривні.

Додатково, за 5 років відстрочення виходу на пенсію, вам нарахують підвищення 1 636 гривень (це 30% від суми пенсії, по 0,5% за кожен місяць відстрочки). Цей принцип обрахунку буде збережений і після реформи.

Загальний розмір пенсії становив би 7 050 гривень. Ця сума відповідає 61,2% від середньої заробітної плати, з якої було сплачено єдиний соціальний внесок за попередній рік після оподаткування.

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