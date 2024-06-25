Директорці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під частину 1 статті 357 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Директорці одного з ліцеїв у Звягелі оголошено про підозру у службовій недбалості. Під час ремонту вентиляції в укритті підрядник завищив ціни, а директорка не перевірила цю інформацію. Через таку недбалість Звягельська міська громада зазнала збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Звягельський районний відділ поліції.

У серпні 2022 року директорці місцевого ліцею було пред'явлено підозру у службовій недбалості. Вона уклала договір із підрядною організацією на проведення поточного ремонту системи вентиляції укриття за вартістю, заявленою підрядником, у 320 тисяч гривень.

Згодом виявилося, що директорка не перевірила ціни на матеріальні ресурси та підписала акт приймання виконаних робіт, при цьому підрядник значно завищив ціни, отримавши значний прибуток. За результатами експертизи встановлено, що міській громаді завдано збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

На 20 червня слідчі Звягельського районного відділу поліції, за процесуальним керівництвом окружної прокуратури, повідомили директорці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під частину 1 статті 357 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством, за такі дії може бути накладено штраф у розмірі від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або призначено виправні роботи на строк до 2 років, або обмежено волю на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же строк.

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