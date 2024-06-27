Одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних до вищих навчальних закладів.

На засіданні Волинської обласної адміністрації обговорили можливість вступу до вищих навчальних закладів для "дорослих" студентів та ухиляння від мобілізації через отримання освіти. Там було вирішено, що Волинські ВУЗи прямо в ТЦК подаватимуть списки відрахованих студентів.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомили Волинська обласна державна адміністрація.

Там повідомили, що мобілізація лишається однією з найскладніших і водночас найважливіших задач, які зараз вирішуються в нашій країні. Захисники і захисниці на фронті потребують підсилення та можливості для відновлення сил, тому виконання завдань, поставлених Генеральним штабом, є критично важливим.

Одним із аспектів, який розглядали на засіданні Ради оборони області, було питання щодо вступу військовозобов'язаних до вищих навчальних закладів для отримання відстрочки від мобілізації.

"До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування", - зауваив Юрій Погуляйко.

На засіданні Ради оборони області було прийнято рішення доручити керівникам відповідних силових структур зберігати це питання під контролем і запобігати ухиляння від мобілізації через навчання у вищих навчальних закладах.

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