Для успішного виконання процесу пенсіонерам через вебпортал необхідно дотримуватись певних рекомендацій.

Пенсіонер, який отримує пенсію через пошту, може змінити спосіб отримання на банківську картку, звернувшись до обраного банку для відкриття рахунку і подання заяви через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього потрібно підготувати та завантажити копії паспорта, ідентифікаційного коду та банківських реквізитів. Про це повідомляє ПФУ.

Для того, щоб пенсіонер міг перевести пенсію з поштового відділення на банківську картку, необхідно виконати наступні кроки:

Обрати банк: вибрати банк, в якому пенсіонер бажає відкрити рахунок для отримання пенсійних виплат. Важливо переконатися, що обраний банк надає послуги з виплати пенсій. Авторизуватися на вебпорталі ПФУ: зайти на вебпортал електронних послуг, увійти в особистий кабінет та подати заяву на переведення пенсії з пошти на банківську картку.

Для успішного виконання процесу через вебпортал необхідно дотримуватись певних рекомендацій щодо підготовки документів:

Паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код. Банківські реквізити затвердженого зразка, які можна отримати у відділенні банку, де відкрито рахунок для пенсійних виплат.

Після цього необхідно відсканувати кожен документ для завантаження на вебпортал, дотримуючись таких вимог:

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Формат файлу може бути JPG, JPEG або PDF. Документи, які складаються з більше ніж однієї сторінки, слід прикріплювати як один файл. Сканкопії повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними. Назви файлів повинні відповідати виду відсканованого документа.

Для того, щоб подати вищезазначені документи, слід виконати такі кроки:

Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду України. Завантажити сканкопії підготовлених документів. Подати заяву на переведення пенсії з пошти на банківську картку.

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