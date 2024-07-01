Тепер в Україні бронюватимуть не конкретних осіб, а фахівців, необхідних критичним галузям промисловості.

В українському законодавстві розширено перелік категорій військовозобов'язаних, яких можна звільнити від мобілізації та воєнного призову. Це стосується працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням.

Зміни, що вступили в силу на підставі постанови Кабінету міністрів України №723 від 18 червня 2024 року, опубліковані на веб-порталі уряду.

Механізм бронювання тепер поширюється також на військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях (незалежно від форми власності), "які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Раніше цей порядок застосовувався лише до громадян, які працюють у таких сферах:

органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

установи/організації/підприємства, критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань у період особливого режиму;

компанії, критично важливі для економіки та забезпечення життєдіяльності населення у період особливого режиму.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні вступив в силу 18 травня 2024 року. Ним передбачена відстрочка для військовозобов'язаних за сімейними обставинами. Зокрема, для громадян, які утримують трьох або більше дітей до 18 років, а також тих, хто виховує дитину з інвалідністю.

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