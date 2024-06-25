Наразі триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

Спільні дії Служби безпеки та Національної поліції призвели до припинення діяльності злочинної групи, яка залякувала мешканців Черкас і намагалась отримати вимогу в розмірі 5 млн гривень від родини загиблих українських воїнів. Серед жертв цієї групи були родичі військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Отримавши інформацію про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали державну грошову допомогу, члени банди негайно пішли на них, щоб забрати свою «частку».

Для того щоб налякати потерпілих, зловмисники почали переслідувати молодого чоловіка та загрожували зробити його інвалідом, тоді як мати отримувала психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Крім грошей, рекетири також вимагали від потерпілих без підстав визнати одного з них позашлюбним сином загиблого оборонця.

Планом злочинців було створити схему ухилення від мобілізації, з метою виїхати за кордон після незаконного заволодіння «вибитими» коштами.

Служба безпеки затримала двох учасників цієї злочинної групи на місці, коли вони отримували частину «викупу».

За даними слідства, затримані - місцеві злочинці, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів у мешканців обласного центру.

Наразі обом затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, яке завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

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