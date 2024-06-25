Головним завданням є зміна менталітету українців, але без застосування штрафів цього досягти не вдасться.

В Україні існують безліч порушень через які можуть виписати достатньо вагомі штрафи. Стало відомо, кому в Україні загрожує штраф 510 гривень. Відомо, що це правило порушує кожен другий.

Штрафи за порушення ПДР є найбільш поширеним видом покарання для водіїв в Україні, при цьому деякі випадки стягнення штрафів загрожують понад половині автомобілістів.

Останнє дослідження, проведене громадськими організаціями Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) і Vision Zero в рамках ініціативи "За безпечні дороги", показало, що лише близько 40% українських автомобілістів користуються ременями безпеки у 2023 році. У порівнянні, у 2020 році пристібався лише кожен четвертий водій. Навіть при певній позитивній динаміці, проблема залишається масовою і загрозливою.

Понад половина автомобілістів в Україні і надалі не виконує вимоги Правил дорожнього руху щодо використання ременів безпеки, за що передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Поліція визнає цю проблему і зобов'язується прикладати зусилля для її вирішення.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, заявив, що головним завданням є зміна менталітету українських водіїв, але без застосування штрафів цього досягти не вдасться.

Джерело: mashyna.com.ua.

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