По факту, пенсію українцям з 1 березня збільшили. Але потенційно її зростання на майбутнє обмежили.

З 1 березня пенсії українців було підвищено, але майбутнє зростання вже обмежили. Це призвело до багатьох ситуацій, які можуть вимагати уваги адвокатських контор. Так, стало відомо, чи варто заробляти додатковий стаж, або коли перерахунок пенсії не має сенсу.

Якщо в трудовій книжці відсутні дані, що підтверджують право на пенсію за пільговими умовами, необхідно отримати уточнюючу довідку від підприємства для підтвердження спеціального стажу.

У цій довідці повинні бути зазначені наступні елементи: періоди роботи, які враховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт або номер списків, до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано цю довідку.

Хоча якщо в трудовій книжці чітко зазначено, що особа працювала «з повним робочим днем під землею», це автоматично підтверджує, що її стаж мав пільговий характер. У такому ідеальному випадку такі записи повинні прийматися без необхідності додаткових документів. Однак у Пенсійному фонді це не завжди враховують.

Крім того, можуть виникати нюанси щодо атестації робочого місця: якщо особа працювала після 1992 року і атестацію не проводили, то цей період може не зараховуватися у пільговий стаж. До 1992 року атестація не була обов'язковою. Отже, у будь-якому випадку часто вимагаються додаткові документи для впевненості в можливості зарахувати відповідний період до пільгового стажу.

До того ж, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року №656, пенсійні виплати ветеранам війни були залежні від прожиткового мінімуму. До 1 березня 2024 року загальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи не міг бути меншим за 525% прожиткового мінімуму, що становило 10 988,25 гривень при прожитковому мінімумі 2093 гривні.

У лютому 2024 року Кабінет Міністрів вніс зміни до цієї постанови, які набули чинності з 1 березня 2024 року. Тепер в постанові зазначено, що розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи становить 12 396 гривень без прив’язки до прожиткового мінімуму.

По факту, пенсія з березня збільшилася так, наче її перерахували із застосуванням нового прожиткового мінімуму – 2361 гривня. Проте наступне підвищення прожиткового мінімуму вже не призведе до збільшення цієї суми. Хіба що потім Кабмін внесе чергові зміни до власної постанови.

В цьому разі доволі складно щось порадити. По факту, пенсію з 1 березня збільшили. Але потенційно її зростання на майбутнє обмежили. Можливо, якась адвокатська контора і взялася б за таку справу, але ситуація не зовсім типова, бо уряд доволі хитро робить такі речі.

Джерело: НаПенсії.

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