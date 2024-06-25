За інформацією суду, молодший сержант у серпні 2022 року залишив місце своєї дислокації та уникнув виконання службових обов'язків.

Мобілізація в Україні продовжується, але частина українських чоловіків намагаються її уникнути. У Миколаївській області засудили молодшого сержанта, якого майже рік не було на службі. Відомо, що чоловік повернувся на службу та сам прибув в ТЦК, але суд прийняв суворе рішення.

Про це йдеться у вироку Новобузького районного суду Миколаївської області.

За інформацією суду, молодший сержант у серпні 2022 року покинув місце своєї дислокації та уникав виконання службових обов'язків до червня 2023 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив що, "усвідомлюючи, що скоїв, та бажаючи продовжити військову службу, він добровільно прийшов до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 1 року і 6 місяців у дисциплінарному батальйоні.

Нагадаємо, після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або повістка повертається і таким чином знову ж таки вважається, що повістка була доправлена. Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.

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