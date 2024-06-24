Кулінар та переможниця проекту "Майстер Шеф-12" показала, як приготувати молоду картоплю так, щоб було смачніше, ніж у будь-якому ресторані.

Молода картопля, приготована будь-яким способом – це вже делікатес. З вершковим маслом чи сметаною, із зеленню з часничком чи у вершковому соусі – молодая картопля це завжди неймовірно смачно.

Переможниця «Мастер Шеф» Валерія Матрохіна поділилася на своїй сторінці в Інстаграм рецептом ще однієї смачної страви з молодої картоплі, появі на столі якої буде радий будь-хто. Це молода картопля із лисичками.

Що приготувати з молодої картоплі.

І для цього знаадобляться такі інгредієнти: молода картопля, лисички, улюблені спеції, олія, цибуля, часник і борошно, а також сир пармезан і вершкове масло.

Також Матрохіна розповіла, як помити лисички так, щоб повністю позбавитися заалішків землі. Заа її словами необхідно засипати брудні лисички борошном і обваляти їх.

Потім залити водою та дуже добре промити.

«Борошно допомагає змити всю землю і під час вечері у вас не буде цього романтичного хрусту землі на зубах», - розповілаа переможниця «Мастер Шеф».

Що приготувати з молодої картоплі.

Отже, молоду каратоплю необхідно порізати на половинки, викласти у тарілку, посипати улюбленими спеціями і полити олією, а також додати пармезан.

Картоплю підсмажуємо. Також підсмажуємо лисички і подрібнену цибулю з часничком. Додаємо до цибульки і лисичок вершкове масло.

Викладаємо на тарілку підсмажену картоплю з сиром пармезан і додаємо лисички.

От і все, смачна і ароматна страва з молодої картоплі готова!

Що приготувати з молодої картоплі.

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