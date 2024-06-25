Під час обшуків у депутата йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого.

До чинного народного депутата України Миколи Тищенка прийшли з обшуками - в його двері постукало ДБР. За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Подробиці повідомили у ДБР.

20 червня 2024 року в Дніпрі група осіб, діючи за вказівкою народного депутата, незаконно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця Збройних сил України.

Протягом певного часу його утримували, завдаючи тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що цей злочин було здійснено за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів.

У ході обшуків у депутата йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Під час обшуків у Тищенка знайшли купу готівки та дорогий годинник. В ЗМІ з'явилась інформація, що $40-$50 тисяч коштує годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore, який знайшли під час обшуку. У гривнях – це близько 2 млн.

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