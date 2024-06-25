У місті Мукачево на Закарпатті СБУ та НАБУ затримали мера Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Посадовців підозрюють у причетності до корупційної схеми продажу місцевого стадіону "Авангард". Також, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради - Артура Саміляка.

Про затримання повідомили у Telegram СБУ та журналіст Віталій Глагола.

Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста, площа якої становить понад 3 гектари. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень.

За даними слідства, мер Мукачево на сесії міської ради забезпечив прийняття рішення про продаж земельної ділянки за заниженою у майже 9 разів ціною. Покупцем виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова Мукачівської районної ради.

Це рішення ґрунтувалося на експертній грошовій оцінці, яка значно занижувала вартість ділянки. Згідно з матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки було надано хабар.

У результаті таких махінацій земельна ділянка з ринковою вартістю 84,6 млн грн була продана за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на шість місяців.

На даний момент співробітники СБУ та НАБУ затримали мера міста, голову районної ради, колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу готуються повідомлення про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

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