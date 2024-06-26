Прогнозується, що підвищення податків для українців приноситиме до бюджету приблизно 94 млрд грн.

В Україні готуються до підвищення основних податкових ставок, зокрема ПДВ та ПДФО. Це може відбутися вже у липні цього року.

З метою компенсації фіскальної діри в розмірі 400 млрд грн, заплановане підвищення основних податків, яке буде стосуватися всіх громадян України. Особливою частиною цього плану є підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

Фактично це означає збільшення податку на доходи фізичних осіб, оскільки цей збір введений як додаток до зазначеного податку. Прогнозується, що цей крок приноситиме до бюджету приблизно 94 млрд грн.

Уряд планує підвищити податок на додану вартість (ПДВ), який наразі становить 20%. Поки не ухвалено точного рішення щодо масштабів підвищення, однак обговорюється варіант збільшення на 2% або 3%. Це може принести до додаткових надходжень у бюджеті близько 120 млрд грн.

Кожен відсотковий пункт підвищення ставки ПДВ приносить додаткові 40 млрд грн до бюджету. З підвищенням обох вказаних податків очікується, що доходи збільшаться на понад 200 млрд грн. Розглядається також можливість додаткових надходжень в разі введення економічного бронювання.

Якщо спростити й дозволити участь ФОПам, можливий результат може досягти близько 400 млрд грн, що дозволить покрити дефіцит бюджету. Однак виникає ще одна проблема: значна напруженість у суспільстві. Не всі підтримують введення економічного бронювання, і поки що політичне рішення щодо цього залишається невизначеним.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок чекають штрафи, деталі.

Як писала Politeka, у Раді запропонували по-новому переслідувати ухилянтів.

Також Politeka повідомляла, в мережі розлетілось нове скандальне відео з мобілізацією.