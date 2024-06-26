У розпалі сезону збирання ягід, і багато людей активно шукають можливості заробити. Зарплата збирачів ягід в Україні вважається однією з найвищих у сільському господарстві. За даними аналітиків, середня оплата за таку роботу становить близько 25,2 тисяч гривень.

сбор ягод, грибов

Зазначається, що збирачі грибів та врожаю також можуть розраховувати на середню заробітну плату в розмірі 25,2 тисяч гривень, як і збирачі ягід.

Водночас підкреслюється популярність професії збирача. Аналітики зафіксували значну кількість вакансій по всій Україні – 109 пропозицій роботи та більше 5,4 тисяч відгуків на оголошення.

Загалом, наголошується, що найбільш прибутковою в аграрному секторі України є робота в лісовому господарстві, де середня заробітна плата, за даними аналітиків, становить 33 тисячі гривень.

Наступні по прибутковості професії у цьому секторі включають комбайнерів з заробітною платою 31 тисяча гривень, трактористів – 27 тисяч гривень, агрономів – 24,7 тисяч гривень.

гроші

Зазначається, що війна має значний вплив на аграрний сектор України. Наприклад, станом на травень 2024 року на платформі OLX було розміщено 1 017 оголошень у сфері сільського господарства. За останній рік кількість вакансій у цій галузі зменшилась на 20%.

Також в Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, особливо це відчутно в будівельній сфері, де вже зараз не вистачає до 30-40% фахівців. У зв'язку з цим передбачається, що будівельні компанії будуть залучати трудових мігрантів, переважно з країн Азії та Африки. Ці мігранти готові працювати за менші зарплати порівняно з українськими фахівцями.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо, в деяких сферах злетів розмір зарплат.

Як писала Politeka, роботодавці змушені перерахувати зарплати.

Також Politeka повідомляла, середня заробітна плата в Україні виросла, але радіти зарано.