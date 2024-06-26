У розпалі сезону збирання ягід, і багато людей активно шукають можливості заробити. Зарплата збирачів ягід в Україні вважається однією з найвищих у сільському господарстві. За даними аналітиків, середня оплата за таку роботу становить близько 25,2 тисяч гривень.

Зазначається, що збирачі грибів та врожаю також можуть розраховувати на середню заробітну плату в розмірі 25,2 тисяч гривень, як і збирачі ягід.

Водночас підкреслюється популярність професії збирача. Аналітики зафіксували значну кількість вакансій по всій Україні – 109 пропозицій роботи та більше 5,4 тисяч відгуків на оголошення.

Загалом, наголошується, що найбільш прибутковою в аграрному секторі України є робота в лісовому господарстві, де середня заробітна плата, за даними аналітиків, становить 33 тисячі гривень.

Наступні по прибутковості професії у цьому секторі включають комбайнерів з заробітною платою 31 тисяча гривень, трактористів – 27 тисяч гривень, агрономів – 24,7 тисяч гривень.

Зазначається, що війна має значний вплив на аграрний сектор України. Наприклад, станом на травень 2024 року на платформі OLX було розміщено 1 017 оголошень у сфері сільського господарства. За останній рік кількість вакансій у цій галузі зменшилась на 20%.

Також в Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, особливо це відчутно в будівельній сфері, де вже зараз не вистачає до 30-40% фахівців. У зв'язку з цим передбачається, що будівельні компанії будуть залучати трудових мігрантів, переважно з країн Азії та Африки. Ці мігранти готові працювати за менші зарплати порівняно з українськими фахівцями.

Джерело: EastFruit.

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