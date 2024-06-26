У липні частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати. Збільшення стосуватиметься доплат за віком та спеціальних надбавок від ООН.
Конкретно, вже з наступного місяця пенсіонери, які досягли віку 70, 75 або 80 років, отримають автоматичні надбавки до пенсії. Ці доплати будуть нараховані за даними, що зберігаються в базі даних Пенсійного фонду.
Отже, у липні пенсіонери, які досягли відповідного віку, отримають додаткові виплати в таких розмірах:
- 300 гривень для тих, хто має вік від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень для пенсіонерів віком від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень для тих, хто віком від 80 років та старше.
Крім цього, продовжено програму підтримки пенсіонерів із низькими пенсіями (менше ніж 3250 гривень), які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Отримання надбавки для пенсіонерів з низькими пенсіями, які проживають у зонах активних чи можливих бойових дій, умовлено також відсутністю отримання будь-яких виплат від міжнародних організацій чи державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року. Ці пенсіонери матимуть право на надбавку до кінця року. Розмір цієї надбавки складатиме різницю між сумою 3250 гривень та їхньою пенсією. Автоматичне нарахування надбавок забезпечено.
Джерело: НаПенсії.
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