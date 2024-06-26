На тривалість відключень глобально впливають три фактори - це ремонти атомних електростанцій, величини імпорту та погода, яка впливає на споживання.

Українці можуть стикнутися з регулярними відключеннями електроенергії у "сірих зонах" через дефіцит та зростання споживання. В "білих зонах" подача світла має бути безперебійною, але у разі відключення необхідно подати заявку через сайт мережі.

Про це написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своій сторінці у Facebook.

"У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна ", – зазначається у повідомленні.

Ситуацію ускладнює нерегулярність сонячної та вітрової генерації, яка змінюється протягом доби. Також тривають ремонтні роботи на атомних електростанціях, що суттєво впливає на загальну генерацію електроенергії в країні.

Коваленко додав, що наразі в Україні діє нова система розподілу електроенергії між регіонами, яка враховує різні фактори, включаючи критичну інфраструктуру, для більш рівномірного розподілу енергії. Ця нова логіка розподілу між регіонами України працює вже кілька тижнів і виключає деякі фактори, які раніше враховувались. Є ще кілька змін, які потрібно впровадити, і вони будуть запроваджені найближчим часом.

Жителям "сірих зон" варто розраховувати, що у найпіковіші години можуть відбуватися відключення електропостачання.

"Графіки в Києві як були 6 груп та біла, сіра і чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в "сірих зонах" світла не буде", – наголосив гендиректор Yasno.

В той же час, у "білих зонах" має бути стабільне електричне живлення. Якщо його немає, варто подати заявку на вебсайті мережі. Причиною може бути аварія, технічна помилка або несправність обладнання.

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