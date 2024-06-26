У Харкові викрито схему багатомільйонних розкрадань коштів одного з провідних вишів. Підозри було вручено трьом фігурантам справи. Подробиці скандальної історії повідомила прес-служба Офісу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, станом на 2012 рік проректор з науково-педагогічної роботи одного з університетів у Харкові підтримував дружні відносини з директором місцевої фірми, яка протягом тривалого часу виконувала підрядні ремонтні роботи на цьому виші.

Разом вони вирішили організувати схему використання бюджетних коштів навчального закладу. Посадовець університету запропонував директору компанії розмістити на посадах фіктивних працівників вишу, які не мали бути присутні на робочих місцях та не виконували б жодних обов'язків, передбачених їхніми посадовими обов'язками.

Загальна сума непідтверджених нарахованих та виплачених заробітних плат та премій становить практично 14,3 мільйони гривень.

Протягом періоду "оборудки" головний фігурант кілька разів змінював свої посади у університеті. З 2012 по 2018 рік він обіймав посаду проректора з науково-педагогічної роботи, з 2018 по 2023 роки — ректора, а з травня 2023 року його призначили Першим проректором вишу. Відповідно до принципової позиції сторони обвинувачення суд відсторонив його від займаної посади.

Попереднє розслідування здійснюється Службою безпеки України в Харківській області за оперативною підтримкою співробітників Служби Внутрішньої Безпеки Харківського Регіонального Управління Поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області.

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