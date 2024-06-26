За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі. Він ошукав дружину безвісти зниклого військового ЗСУ. Про його злочин повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, водій однієї з таксі-служб приїхав на виклик до пасажирки.

Як зазначили у поліції, після доставки її до місця призначення чоловік закінчив свою робочу зміну і поїхав додому. Пізніше він отримав повідомлення від служби підтримки, що його пасажирка забула свої речі в автомобілі.

Повідомляється, що відкривши багажник автомобіля, чоловік помітив коробку, яка була завірена в харчову плівку. Після розпакування він виявив у ній 400 тисяч гривень. Це були кошти, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави через зникнення чоловіка безвісти.

Водій таксі вирішив не повертати коробку з грошима, тому сповістив менеджеру служби підтримки таксі, що в автомобілі не залишилося забутих речей.

Підсвідомо розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх «на зберігання» своєму товаришу. Правоохоронці виявили гроші і повернули їх власниці. Також повідомляється, що досудове розслідування ведуть слідчі Солом’янського відділу поліції міста Києва.

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