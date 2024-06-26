В Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця, який служив в одній із місцевих військових частин, у створенні корупційної схеми для уникнення мобілізації. Він пропонував чоловікам послуги з оформлення фальшивих документів, що дозволяли їм уникнути військової служби, за різні суми грошей. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

В Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця, який організував корупційну схему для уникнення мобілізації. За 900 доларів він обіцяв допомогти "клієнтам" отримати документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Крім того, за 3000 гривень військовослужбовець надавав незаповнені повістки з гербовою печаткою та підписами посадових осіб.

Військовослужбовець отримав гроші через посередника, який звернувся до нього з проханням допомогти своєму другу. В обмін на цю послугу він передав документи для виключення з військового обліку та три порожні повістки. Ухилянт мав самостійно заповнити ці повістки та вказати дату нібито явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це мало стати підставою для уникнення отримання реальної повістки.

Правоохоронці затримали військовослужбовця одразу після отримання останньої частини хабара. У нього вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон, частину раніше отриманих коштів та військово-облікові документи.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує ув'язнення на строк до восьми років. Наразі військовослужбовець перебуває під вартою, проте має право на внесення застави.

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