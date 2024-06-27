Ще у травні енергетики попереджали про складну ситуацію влітку перед підвищенням тарифів, з найбільшим дефіцитом, що очікується у липні.

Україна переглянула графіки відключень електроенергії, що призвело до подовження періоду без світла у деяких областях. Наприклад, на Київщині гарантовані дві години без електропостачання збільшилися майже вдвічі, тепер це щонайменше чотири години безперервного відключення. У Полтавській області час із світлом скоротився з 11,5 до 6 годин на добу.

Чому та як збільшили тривалість відключень та коли може змінитись ситуація.

Оновлений графік призведе до збільшення тривалості відключення вдвічі.

З початку 24 червня Київщина опрацювала нові графіки відключень електроенергії, зазначаючи значне збільшення тривалості відключень. Ця потреба виникла через нестачу лімітів, виділених для регіону, що викликана зростанням споживання під впливом спеки. Оновлені графіки призначені для кращого відповідання поточній ситуації, зокрема:

Збільшилась кількість груп відключень.

Тривалість гарантованого відключення в неділю тепер менша, ніж у суботу або будні дні.

Тривалість відключень зросла вдвічі: з двох годин збільшилася до чотирьох годин.

Київська область далеко не єдина за останні дні зіткнулася з неприємними змінами. Ще кілька тижнів тому Дніпропетровській області обмежень вистачало, щоб застосовувати графіки лише частину доби.

Тепер було не лише введено нові графіки на весь день, але й зроблено їх значно жорсткішими. Раніше у Дніпрі та області не використовували "сірі зони". У деяких містах Дніпропетровщини діяв графік "чотири на чотири" (четири години з електрикою і чотири без).

Згідно з новим графіком:

Гарантований період з електрикою скоротили з 14 до 2 годин (у сім разів!).

Період без електрики вдень збільшили з 6 до 12 годин (по 4 години поспіль).

Була введена "сіра зона" (період можливих відключень).

Ситуація значно погіршилась у Полтавській області. Раніше графік для першої черги передбачав такий розподіл часу: з 00.00 до 04.00 був гарантований період з електропостачанням. Від 04.00 до 06.30 відбувалося гарантоване відключення, після чого до 7.30 була година можливих відключень. З 7.30 до 10.00 знову був гарантований період зі світлом, після чого ще 2,5 години відключень, потім година можливих відключень і знову 2,5 години з електропостачанням.

Вже у травні енергетики попереджали про складну ситуацію влітку перед підвищенням тарифів, з найбільшим дефіцитом, що очікується у липні. "Укренерго" також наголошувало на цьому. Вихід з цієї ситуації може настати лише після завершення ремонтів енергоблоків АЕС, але це відбудеться не одразу.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook зазначив, що наступні 6-8 тижнів будуть важкими з проблемою дефіциту, яка погіршується через зростання споживання. За словами радника прем'єр-міністра України та члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, жорсткі обмеження будуть діяти до серпня.

Джерело: OBOZ.UA.

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