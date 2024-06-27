Якщо пенсіонер не повідомить або зробить це невчасно це призведе до незаконних виплат пенсійних коштів.

В Україні пенсіонер, який працевлаштовується або звільняється з роботи, зобов’язаний протягом 10 днів повідомити про це органи Пенсійного фонду. Така вимога передбачена частиною 2 статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомили у ПФУ.

За інформацією Пенсійного фонду України, якщо пенсіонер не повідомить або зробить це невчасно про своє працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності, це призведе до незаконних виплат пенсійних коштів, які згодом необхідно буде повернути.

Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери отримують право на надбавки та підвищення, які призначені лише для непрацюючих осіб. Наприклад, для непрацюючих пенсіонерів проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Пенсійний фонд України наголошує, що пенсіонери, які зареєстрували підприємницьку діяльність, але не здійснюють її, все одно вважаються працюючими. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою для визнання пенсіонера непрацюючим. Поки не буде надана інформація про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважається працюючим пенсіонером.

Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду України про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності. Це здійснюється виключно через подання заяви та відповідних документів, що підтверджують ці факти, таких як наказ або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудова книжка із записом про працевлаштування/звільнення, цивільно-правовий договір тощо.

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