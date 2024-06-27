Если пенсионер не сообщит или сделает это несвоевременно, это приведет к незаконным выплатам пенсионных средств.

В Украине пенсионер, трудоустраивающийся или увольняемый с работы, обязан в течение 10 дней сообщить об этом органам Пенсионного фонда. Такое требование предусмотрено частью 2 статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в ПФУ.

По информации Пенсионного фонда Украины, если пенсионер не уведомит или сделает это несвоевременно о своем трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности, это приведет к незаконным выплатам пенсионных средств, которые впоследствии необходимо будет вернуть.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры получают право на надбавки и повышения, предназначенные только для неработающих лиц. К примеру, для неработающих пенсионеров производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что пенсионеры, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность, но не осуществляющие ее, все равно считаются работающими. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием для признания пенсионера неработающим. Пока не будет предоставлена ​​информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером.

Пенсионеры обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда Украины о дате трудоустройства, увольнения или прекращения регистрации предпринимательской деятельности. Это осуществляется исключительно по представлению заявления и соответствующих документов, подтверждающих эти факты, таких как приказ или распоряжение о принятии/увольнении с работы, трудовая книжка с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовой договор и т.п.

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