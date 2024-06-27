У ТЦК вважають чоловіків такими, що ухиляються, оскільки ті не оновлювали свої дані ще з лютого 2022 року, що не відповідає вимогам нового Закону про мобілізацію.

Деякі родичі військовозобов'язаних висловлюють незадоволення діями територіальних центрів комплектування (ТЦК). Дві жінки з Волині розповіли про випадки, коли їхніх синів та чоловіків затримували військовослужбовці ТЦК по дорозі на роботу. Вони скаржаться на порушення прав затриманих, а також на умови проведення військово-лікарської комісії. Реакцію ТЦК на ці скарги висвітлили у сюжеті 12 каналу.

Єсенія Павлівська розповідає, як її чоловіка силоміць відвезли до Луцького ТЦК, коли він ішов на роботу, пояснивши, що треба уточнити дані. Вона звернулася до поліції, адвоката та Міноборони зі скаргами на незаконне утримання і мобілізацію.

За її словами, її чоловік був комісований з 18 років, а у ТЦК йому запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) за 5 хвилин. Єсенія не єдина, хто стикається з подібними проблемами.

Волинянка Ніна розповіла, як ТЦК незаконно забрали її сина: "Мого сина незаконно забрало ТЦК і утримували без всяких пояснень. На даний момент уже його повезли без ВЛК повезли на полігон. Син зателефонував і що його вже повезли на Рівне на полігон".

У місцевому ТЦК підтвердили, що цих двох чоловіків відвезли до ТЦК, але додали, що не використовували фізичну силу і діяли в межах закону. Вони вважають чоловіків ухилянтами, оскільки ті не оновлювали свої дані ще з лютого 2022 року, що не відповідає вимогам нового Закону про мобілізацію.

Про право затримання таких осіб на вулиці в ТЦК повідомили:

"Особи, які ухиляються від проходження військової служби та порушують правила військового обліку, можуть бути затримані органами національної поліції. Крім того, в рамках здійснення своїх повноважень військовослужбовці ТЦК та СП можуть залучатися до виявлення таких осіб та передавати їх правоохоронним органам для подальших процесуальних дій".

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