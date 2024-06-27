Українці отримують пенсії та соціальні виплати навіть під час війни, у той же час для багатьох доступні пенсійні пільги.

Незважаючи на війну, українські громадяни продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Крім того, для пенсіонерів в Україні передбачені спеціальні пільги.

Отже, українські пенсіонери можуть скористатися безкоштовним проїздом у всіх видах наземного транспорту, крім таксі. Вони також мають можливість безкоштовно користуватися приміськими поїздами.

Щобільше, для пенсіонерів також анулювали земельний податок – вони можуть його не сплачувати. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.

Люди з інвалідністю першої та другої груп також звільнені від сплати земельного податку. Однак важливою умовою для отримання будь-яких безкоштовних пільг є наявність пенсійного посвідчення при особі.

Пенсіонери мають можливість користуватися не лише безкоштовними послугами, але і отримувати значні знижки на ряд послуг. Наприклад, вони можуть отримати субсидію для зменшення витрат на житлово-комунальні послуги. Деякі пенсіонери можуть навіть отримувати 100% знижку на комунальні платежі.

Згідно з законодавством, повністю звільнити від оплати житлово-комунальних послуг, палива та газу можуть пенсіонери з сільських місцевостей, які протягом своєї трудової діяльності працювали вчителями, медичними працівниками або працівниками культури.

Також пенсіонери можуть скористатися певними перевагами у отриманні юридичних послуг. Це включає:

професійну консультацію;

захист прав і інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Юридичні послуги можуть надаватися пенсіонерам як безкоштовно, так і зі значною знижкою.

Джерело: 24 Канал.

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