В українському інформаційному просторі з'явилися твердження, що працівники, які здійснюють мобілізацію, працюватимуть на вулицях у цивільному одязі.

Після низки скандалів в Україні почали обговорювати можливість перетворення Територіальних центрів збору і командування (ТЦК) на цивільні структури. Про можливе реформування недавно в інтерв’ю BBC заявив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Він підтвердив, що така ідея насправді розглядається. В той же час у українському інформаційному просторі з’явилися ствердження, що у разі перетворення ТЦК на цивільні структури співробітники, які здійснюють мобілізацію, працюватимуть на вулицях в цивільному одязі, а не у військовому. Таким чином, відрізнити їх візуально від звичайних перехожих стане практично неможливим.

Помічниця Олександра Завітневича уточнила, що голова комітету не висловлювався щодо цивільного одягу, який можуть носити працівники Територіальних центрів збору і командування (ТЦК).

Однак згідно з наказом Міністерства оборони України № 606 від 20 листопада 2017 року, право носіння військової форми одягу мають 6 категорій осіб. Наказ чітко встановлює, що таке право наділені:

військовослужбовці;

військовозобов'язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, встановленої на момент їх звільнення.

Військовий експерт Олексій Гетьман, коментуючи можливе реформування Територіальних центрів збору і командування (ТЦК) та можливу зміну форми працівників цих установ, висловив думку, що від таких змін держава майже не отримає користі.

"Можливо, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але навіщо тоді ТЦК? Давайте цю роботу будуть виконувати цивільні адміністрації? Військкоми – це перша ланка того, щоб людина потрапила до ЗСУ, військкоми – це військові. Якщо вони будуть цивільними, то кому вони будуть підпорядковуватись?" – висловив свої сумніви Гетьман.

З свого боку колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов зауважує, що питання зміни форми в даному випадку є другорядним: "По факту ТЦК – це структурна складова Сухопутних військ, які входять до складу ЗСУ. Якщо ця структура (ТЦК в цивільному форматі – Ред.) буде підпорядковуватись прем’єр-міністру, який безпосередньо опікується питанням мобілізації, то це абсолютно доречно".

Джерело: ТСН.

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