Суд у Яворівському районі Львівської області визнав старшого сержанта Петра винним у недбалому ставленні до військової служби. Він не повідомив про пиятику свого підлеглого, і через це йому незаконно нарахували премію в розмірі 15 тисяч гривень замість штрафу. Про це говориться у судовому реєстрі.

У червні 2024 року Яворівський районний суд Львівської області оприлюднив постанову, згідно з якою старший сержант Петро не повідомив своє командування у лютому 2023 року про те, що його підлеглий був у нетверезому стані.

В результаті цього військового не покарали за адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень за пиятику під час служби. Замість цього, безпідставно, підлеглого Петра преміювали на суму 15 тисяч гривень.

На старшого сержанта був складений протокол через недбале ставлення до військової служби, але на розгляд справи він не з'явився. Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який визнав військового винним у адміністративному правопорушенні і оштрафував його на суму 17 тисяч гривень. Ухвалу можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця, який служив в одній із місцевих військових частин, у створенні корупційної схеми для уникнення мобілізації. Він пропонував чоловікам послуги з оформлення фальшивих документів, що дозволяли їм уникнути військової служби, за різні суми грошей.

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