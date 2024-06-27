Конкретний посадовець буде відповідати за те, що дані про ТС не були надані вчасно в ТЦК, тому потрібно буде сплачувати штраф.

В Україні введено нові правила щодо обов'язковості оновлення інформації у ТЦК, які тепер розповсюджуються не лише на осіб призовного віку, а й на транспортні засоби. Це викликало обурення серед власників автомобілів.

Неактуальна інформація про зареєстровані автомобілі тепер може призвести до накладення значних штрафів. Проте, ці вимоги застосовуються тільки до конкретної категорії транспортних засобів.

Згідно з останніми доповненнями до постанови Кабінету Міністрів №1921 від 21 квітня 2023 року, інформація про реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути використані для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань у особливий період, надсилається до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через територіальні органи, що здійснюють сервісні послуги МВС, щокварталу і протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відповідних запитів від таких центрів.

Отже, керівники підприємств, установ та організацій мають зобов'язання подавати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) двічі на рік – до 20 червня та 20 грудня – інформацію про наявність транспортних засобів, їх технічний стан та осіб, які працюють на цих транспортних засобах.

Згідно з КУпАП, відповідальність за несвоєчасне оновлення даних лежить на керівнику підприємства, але штраф може накладатися як на фізичну особу. Тобто конкретний посадовець буде відповідати за те, що дані про ТС не були надані вчасно в ТЦК. За порушення цих вимог передбачено штрафи від 34 000 до 59 500 гривень.

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