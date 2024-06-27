Найчастіше затримки пенсій стосуються внутрішньо переміщених пенсіонерів, які мають підтвердити свою особу та пройти процедуру ідентифікації, але є й інші випадки.

Попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Втім, іноді трапляються випадки затримки пенсійних виплат. Стало відомо, чому затримують пенсію та куди звертатися.

Найчастіше затримки пенсій стосуються внутрішньо переміщених пенсіонерів, які повинні підтвердити свою особу та пройти процедуру ідентифікації. Цю процедуру слід було завершити до 31 березня. Якщо пенсіонери не виконали ці вимоги, вони можуть не отримати пенсію, доки не підтвердять свою особу та не пройдуть ідентифікацію.

Для цього необов'язково відвідувати відділення Ощадбанку. Процедуру можна виконати онлайн через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або за допомогою відеозв'язку зі спеціалістом. Тимчасово проживаючі за межами України особи можуть звернутися до дипломатичних представництв для проходження ідентифікації.

Якщо пенсію в Україні затримують, насамперед перевірте термін дії вашої банківської картки. Це можна зробити у власному кабінеті або просто подивившись на цифри на картці. Якщо термін дії картки закінчився, дізнайтеся, чи можна його автоматично продовжити. Якщо ні, то необхідно перевипустити картку, звернувшись у відділення банку.

Навіть якщо термін дії картки закінчився, це не означає, що пенсіонер не зможе отримати свої кошти. Пенсія продовжує надходити на рахунок, тому її можна отримати, замовивши нову картку. Якщо гроші потрібні терміново, зверніться до відділення банку з паспортом і отримайте готівку в касі.

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