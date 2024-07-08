Середня зарплата українських чиновників перевищила позначку у 50 тисяч гривень, зазначено у звіті Міністерства фінансів.

В травні цього року вона становила 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисячі гривень). Лідерами за рівнем заробітної плати виявилися працівники таких органів:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), де середня зарплата складає 89,7 тисяч гривень;

Антимонопольний комітет, де працівники отримують у середньому 88,3 тисяч гривень;

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, де середня зарплата становить 72,4 тисячі гривень.

У коментарях до такої новини українці вже встигли висловити свої думки:

"Зате інфраструктуру немає грошей лагодити";

"А звичайні люди на заводах, фабриках за 7-9 тисяч спину рвуть";

"Тю, а що так мало? я думав, що там +100к UAH заробляють";

"Цікаво, за 50к грн нові мерседеси на яких вони їздять, можна хоть заправити на місяць, не кажучи про обслуговування";

"Чим менше зп у чиновника - тим більша ймовірність корупції. Тому, на мою думку, це вимушені цифри, інакше було б ще гірше";

"А кажуть в країні грошей немає на відновлення енергетики....";

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