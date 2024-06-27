Українські військовослужбовці висловлюють обурення з приводу заробітної плати керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка значно перевищує виплати бійцям на передовій. З початку повномасштабної війни зарплати в компанії зросли вдвічі.

Про це повідомляє військовослужбовець Кирило Сазонов, посилаючись на офіційні фінансові звіти державної енергокомпанії. Він обурений зарплатами в Укренерго, які вищі за виплати на передовій.

Військовослужбовець Кирило Сазонов висловив здивування стрімким зростанням заробітної плати офісних чиновників Укренерго, наводячи приклади з офіційних даних. За його словами, у 2022 році керівники державного підприємства отримали сумарно 18 млн гривень, у 2023-му – 29 млн гривень, а за перші п'ять місяців 2024 року – понад 18 млн гривень.

Загалом від початку війни з бюджету на зарплати керівництву держкомпанії витрачено 64 млн грн.

Він підкреслив, що всьому має бути межа, адже прості українці, включаючи енергетиків, отримують мізерні зарплати, а військові ризикують життям на передовій, тоді як чиновники в офісах отримують під час війни мільйонні доходи.

Так, за його словами, лінійні енергетики, які цілодобово змушені лагодити підстанції, отримують зарплату у 25-30 тис. гривень, а директор держкомпанії — щонайменше 2 млн гривень за місяць.

"Нагадаю, що наші військові "на нулі" отримують 100 тис. А керівник держкомпанії Кудрицький, сидячи в кабінеті в Києві, призначив собі зарплату у 2 млн. Я військовий, а не політичний активіст, але всьому ж є межа", — резюмував боєць.

Нагадаємо, під час масових тривалих відключень електроенергії в Україні та закликів до громадян щодо тотальної економії енергоресурсів, НЕК "Укренерго" опублікувала дані про доходи керівного складу компанії. Згідно з оприлюдненою інформацією, середня місячна заробітна плата одного члена правління становить понад 2 мільйони гривень.

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